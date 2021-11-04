Для маленької львів’янки Вікторії Полюги із СМА зібрали необхідні 50 мільйонів

На порятунок маленької львів’янки Вікторії Полюги, яка бореться із спінальною м’язовою атрофією (СМА), зібрано усю необхідну суму для проведення уколу Zolgensma – майже 50 мільйонів гривень. Останній мільйон надіслали батьки хлопчика Кирила з Києва, який мав аналогічний діагноз, але цього року виграв безкоштовний укол. Про це Львівському порталу повідомила волонтерка БФ «Врятуємо Вікторію разом» Наталія Гаврилів.

За словами Наталії Гаврилів, тепер на Вікторію очікує подорож у Техасу (США) до клініки Сан Антоніо, де й робитимуть рятівний укол Zolgensma.

Як відомо, станом на ранок, 4 листопада, на порятунок дитини було зібрано близько 48 мільйонів гривень. Це майже 98% від необхідної суми. Для проведення уколу Zolgensma залишалося дозбирати всього один мільйон гривень. Батькам дівчинки вдалося домовитися з клінікою, де дитині мають ввести ін’єкцію, за дешевшим пакетом послуг, таким чином зменшивши рахунок до 1 870 000 доларів США, щоб якомога швидше закрити збір.

Реклама партнерів

«Уся наша родина, волонтери, небайдужі серця мріяли почути ці заповітні слова! Сьогодні це сталося! Завдяки сім’ям Кондрашових та Антонишиних, які перерахували сьогодні по 1 000 000 гривень, збір на укол Золгенсма закритий! Я не можу зараз підібрати слова подяки кожному, хто долучився до цього довгого і складного процесу! Але ми змогли! Вікуся буде здорова завдяки Нашим спільним зусиллям! Зі сльозами щастя на очах дякую Усім! Ви неймовірні!», – йдеться у повідомленні мати дівчинки Мар’яни Коцовської в Instagram.

Тож збір – закритий. Усі рахунки та картки будуть закриті найближчим часом, а кошти, які залишаться після оплати уколу, батьки передадуть іншим потребуючим дітям із СМА.

Нагадаємо, в маленької львів’янки Вікторії Полюги виявили спінальну м’язову атрофію, від якої поступово слабнуть усі м’язи. Через це втрачається здатність сидіти, тримати голову, а з часом і самостійно дихати. Врятувати дитину може ін’єкція швейцарського препарату Zolgensma.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.