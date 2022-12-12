У пожежі на Львівщині загинув чоловік

Під час пожежі в житловому будинку у Львівському районі загинув 59-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Фатальний випадок стався у неділю ввечері, 11 грудня, у селі Попеляни, що неподалік Пустомитів. Близько 22:30 год. тут спалахнув дерев’яний житловий будинок.

Прибувши на місце, рятувальники негайно взялись гасити пожежу, адже існувала загроза перекидання вогню на інші будівлі. Під час роботи вони виявили тіло 59-річного чоловіка. Його особу встановлюють.

Ліквідувати займання вдалося о 00:25 год. Полум’я знищило дах і перекриття, частину речей домашнього вжитку.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюють.

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