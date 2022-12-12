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Негода на Львівщині: яка ситуація на дорогах

Наталя Дуляба

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Незважаючи на сніг та обледеніння, більшість доріг на Львівщині розчистили. Втім найгірша ситуація – на трасах Львів – Шегині та Львів – Мостиська. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.

Станом на 13:00 год. понеділка, 12 грудня, розчищеними є практично всі траси на Львівщині. Складніша ситуація на напрямках Львів – Шегині та Львів – Мостиська.

«На цих автодорогах вантажівки, які їдуть у бік кордону, стоять у черзі не на узбіччі, а на проїзній частині, відтак підрядники не можуть очистити від снігу дорожнє покриття. У гірській частині області дороги проїзні», – запевнив Максим Козицький.

Він також додав, що через сніг та обледеніння в області впали 28 дерев, вони заважали руху транспорту. У ніч на понеділок, 12 грудня, шляхи на Львівщині розчищали загалом 98 спецмашин та 107 робітників.

Щодо самого Львова, то як кажуть у пресслужбі мерії, уночі працювали 62 одиниці снігоприбиральної техніки, для посипання доріг і вулиць використали 399 кубометрів піску і солі. Через обриви контактної мережі вранці 12 грудня у Львові знову зупинився весь електротранспорт.

Крім того, негода також залишила без світла майже дві сотні населених пунктів Львівської області. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, аби полагодити електромережі, пошкоджені падінням дерев.

Нагадаємо, через мороз вранці 11 грудня весь Львів вкрився кригою, перестали курсувати трамваї і тролейбуси. За добу у місті впали 128 дерев, через це сталось 54 обриви електромереж. Також дерева пошкодили 15 автомобілів.

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