Біля Городка не розминулись позашляховик і мікроавтобус

Внаслідок зіткнення поблизу Городка до лікарні потрапили водії позашляховика та мікроавтобуса. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у неділю вранці, 11 грудня, орієнтовно о 08:30 год. в селі Вовчухи Львівського району. Тут на трасі Львів – Шегині автомобіль Toyota Rav 4 врізався у мікроавтобус Renault Traffic.

Як видно на фото, від удару передню частину позашляховика розтрощило вщент.

Внаслідок зіткнення постраждали обидва водії: 41-річна львів’янка та 42-річний мешканець Львівського району. Із різними травмами їх госпіталізували.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання її правової кваліфікації.

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