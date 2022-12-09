Рашисти обстріляли більше 20 населених пунктів на Бахмутському напрямку

На 289 добу російські окупаційні війська продовжують вести наступ на Бахмутському напрямку. На Лиманському та Авдіївському напрямках намагаються покращити тактичне положення, а інших напрямках – намагаються стримати ЗСУ, обстрілюють позиції наших військ, цивільні об’єкти, а також обладнують оборонні рубежі та позиції. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 9 грудня.

Протягом доби російські окупанти завдали чотири ракетних та 9 авіаційних ударів. Зафіксовано і 25 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під ракетними ударами опинились мирні населені пункти Комишуваха, Григорівське та Юльївка Запорізької області.

Загроза здійснення ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається й надалі.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. У містах Мозир, Гомель та Могильов побільшало мобілізованих із РФ. У військоматах Гомельської області продовжують перевіряти облікові дані військовозобов’язаних.

На Сіверському напрямку окремі підрозділи рашистів знаходяться у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Мінометного обстрілу зазнав населений пункт Ходине Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв із мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Чугунівка та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку російські загарбники здійснили обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне, Першотравневе Харківської області; Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку агресор завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Греківка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Торське і Григорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони більше 20 населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти гатили по районах Авдіївки, Бердичів, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива, Велика Новосілка та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку рашисти завдали вогневого впливу по населених пунктах Червоне, Дорожнянка, Залізничне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Червонодніпровка Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку ворог обстріляв із артилерії населені пункти Херсонської області, що поряд із лінією зіткнення. Знову артилерійських обстрілів зазнав Херсон та його околиці, постраждали мирні мешканці.

«Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом минулої доби до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області було доправлено близько 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії. Водночас в окремих регіонах Російської Федерації тривають заходи з мобілізації. Так, зокрема, військовозобов’язаним в Самарській області продовжують вручати повістки», – кажуть у Генштабі.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за добу уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

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