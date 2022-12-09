Неподалік Львова маршрутка збила пішохода

У Львівському районі під колеса маршрутки потрапив 67-річний пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у четвер, 8 грудня, орієнтовно о 13:10 год. біля села Відники Львівського району, що недалеко від Львова. Тут водій автобуса БАЗ, 54-річний житель Львівського району, збив 67-річного пішохода, теж мешканця району.

Внаслідок наїзду чоловік отримав травми, його госпіталізували. Про стан потерпілого не уточняють.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із трирічним позбавленням водійських прав.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

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Фото: поліція