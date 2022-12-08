У Львові виплатять допомогу ліквідаторам ЧАЕС

Ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які мешкають у Львівській міській територіальній громаді, отримають від міста одноразову матеріальну допомогу. Загалом виплату отримають 1405 осіб на загальну суму 2 497 400 грн. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Так, одноразову виплату з бюджету Львівської МТГ отримають:

– ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС 1-ї категорії (особи з інвалідністю 1-ї групи): 33 мешканці громади одержать по 5000 грн;

– ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС 1-ї категорії (особи з інвалідністю 2-ї та 3-ї груп): 556 мешканців громади одержать по 1700 грн;

– ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС 2-ї категорії: 685 мешканців громади одержать по 1700 грн;

– ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС 3-ї категорії: 131 мешканець одержить по 1700 грн.

Кошти ліквідаторам цієї техногенної катастрофи виділили у межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської МТГ до Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо, до 36-ї річниці Чорнобильської катастрофи (26 квітня) громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 1-ї, 2-ї та 3-ї категорій, які віднесені до евакуйованих, переселених осіб; діти з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС; дружини/чоловіки померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС – мешканці Львівської МТГ, також отримали у квітні 2022 року матеріальну допомогу. Цю одноразову грошову виплату одержали 1144 мешканці нашої громади на загальну суму у 1962600 грн.

Довідково:

14 грудня в Україні традиційно вшановують День ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – людей, які ціною свого життя і здоров’я змогли здолати страшну трагедію 20 століття, що сталася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС.

Ця пам’ятна дата була затверджена указом Президента України 10 листопада 2006 року. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС.

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