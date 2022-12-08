Львів'ян попереджають про ожеледицю на дорогах

У Львові синоптики прогнозують вночі та вранці 9 грудня ожеледицю на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на дорогах міста вночі та вранці 9 грудня буде ожеледиця. Водіїв та пішоходів закликають бути обачними під час руху.

Зокрема, усіх водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами, щоб водії могли вчасно помітити пішохода на дорозі (стрічки, наклейки, жилет тощо).

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.

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