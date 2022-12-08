Ексголову Нацбанку Шевченка заочно арештували

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду Наталія Мовчан обрала заочне ув’язнення для ексголови НБУ Кирила Шевченка, якого підозрюють у розтраті більше 206 мільйонів гривень. Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Так, ухвала відкриває шлях для внесення його до бази Інтерполу, без чого неможливо провести екстрадицію. Якщо Шевченко повернеться до України, його мають затримати на кордоні і доставити до суду протягом 48 годин.

Зазначимо, Шевченко та ще чотири високопосадовці підозрюються у розтраті більше 206 мільйонів гривень з державного «Укргазбанку».

«Схема діяла майже 5 років, хоча структури банку повідомляли, що економічної доцільності від залучення агентів немає. Обсяг виплат “агентам” був більшим, ніж прибуток, який банку приносили залучені клієнти», – йдеться у повідомленні.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, жоден з агентів так і не зміг пояснити, які конкретно послуги він надав, а подібну «схему» використовував лише «Укргазбанк».

На засідання, яке проходило 8 грудня, Шевченко подав клопотання електронною поштою і просив допустити його до участі через відеозв’язок, у чому йому було відмовлено.

Захист надав нову медичну довідку від 5 грудня, в якій йшлося про те, що Шевченко проходить медичні процедури на стаціонарі в клініці у Відні.

«З наданих документів виходить, що Шевченку навпаки стало краще, адже раніше йому робили три ін’єкції ліків на тиждень, а зараз роблять тільки одну. За словами прокурора, Шевченку нічого не заважає у тиждень між ін’єкціями приїхати в Україну, тим більше що такі ж процедури можна зробити і в Києві», – зазначили у ЦПК.

Нагадаємо, голову Нацбанку Кирила Шевченка Верховна Рада звільнила 6 жовтня. Хоча напередодні він сам заявив, що йде з посади голови НБУ через проблеми зі здоров’ям. Шевченко очолював Нацбанк із 2020 року, до цього був головою правління «Укргазбанку».

Невдовзі після того, як Кирило Шевченко оголосив про свою відставку, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили йому підозру у розтраті більше 206 млн грн під час його роботи у державному «Укргазбанку». Згодом Шевченка оголосили у міжнародний розшук.

Журналісти знайшли ексголову у столиці Австрії Відні. Вони спостерігали за переміщеннями Шевченка та помітили його у компанії екс-заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, якого також оголошено у розшук.

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