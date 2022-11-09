Ексголова НБУ Шевченко у міжнародному розшуку

Колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка оголосили у міжнародний розшук. Про це повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк в коментарі Укрінформ.

«Колишнього голову Національного банку оголосили у міжнародний розшук у справі розкрадань в Укргазбанку», – зазначила представниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, голову Нацбанку Кирила Шевченка Верховна Рада звільнила 6 жовтня. Хоча напередодні він сам заявив, що йде з посади голови НБУ через проблеми зі здоров’ям. Шевченко очолював Нацбанк із 2020 року, до цього був головою правління «Укргазбанку».

Невдовзі після того, як Кирило Шевченко оголосив про свою відставку, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили йому підозру у розтраті більше 206 млн грн під час його роботи у державному «Укргазбанку».

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