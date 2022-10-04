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Голова Нацбанку подав у відставку

Ольга Денисяка

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Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що йде з посади. Про це він повідомив у Facebook.

Шевченко пояснив, що залишає посаду голови Національного банку України через причини, «пов’язані зі здоров’ям, які я не може надалі ігнорувати».

Він уточнив, що вже звернувся до президента з проханям прийняти відставку.

Очільник НБУ розповів про «успіхи Нацбанку під час війни: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи; не допустив паніку на валютному ринку; зупинив масштабний відтік капіталу заради захисту резервів; втримав інфляцію на адекватному рівні під час війни; підставив плече державному бюджету, розуміючи складнощі із залученням коштів під час війни».

Кирило Шевечнко подякував президентові Зеленському, команді Національного банку, колегам фінансового ринку та Верховної Ради.

«Сьогодні НБУ дійсно сильніший, ніж будь-коли, у здатності зустрічати виклики та долати кризи, гідно проходить перевірку війною. І зберігає свою здатність бути основою поствоєнного відновлення економіки і спрямовувати на це весь фінансовий сектор. Тим, хто прийде після мене, я передаю банківську систему сильною, капіталізованою, стійкою. Вірю в те, що такою вона залишиться й надалі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кирила Шевченка призначили головою НБУ у 2020 році. До призначення він був головою правління «Укргазбанку».

Попередній очільник банку  Яків Смолій сам пішов з посади і заявляв, що пішов на вимогу президента Володимира Зеленського.

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