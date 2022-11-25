Журналісти знайшли розшукуваного ексголову НБУ у Відні

Колишній голова Національного банку Кирило Шевченко, якого оголосили в розшук, наразі облаштувався у столиці Австрії Відні. Про це йдеться у розслідувані Української правди.

Журналісти спостерігали за переміщеннями Шевченка у австрійській столиці. Шевченко помітили у компанії екс-заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, якого також оголошено у розшук.

Також у ЗМІ з’явилося фото, на якому зафіксовано Шевченка ще з одним фігурантом розслідування НАБУ, колишнім депутатом від партії блок Петра Порошенка Олександром Грановським.

Журналісти дізналися, що в будинку, де живе Шевченко, колись мешкав віденський заможний клас, а зараз однією з особливостей будівлі, унікальної для Відня, є те, що на першому поверсі є власний спа-салон, великий басейн, а також фітнес-центр.

Як зазначається у розслідуванні, Шевченко багато часу проводить вдома.

«Протягом декількох днів ми під’їжджаємо за цією ж адресою, але колишнього можновладця більше не вдається помітити. Натомість на третьому поверсі будинку іноді горить світло», – йдеться у розслідування.

Нагадаємо, голову Нацбанку Кирила Шевченка Верховна Рада звільнила 6 жовтня. Хоча напередодні він сам заявив, що йде з посади голови НБУ через проблеми зі здоров’ям. Шевченко очолював Нацбанк із 2020 року, до цього був головою правління «Укргазбанку».

Невдовзі після того, як Кирило Шевченко оголосив про свою відставку, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили йому підозру у розтраті більше 206 млн грн під час його роботи у державному «Укргазбанку». Згодом Шевченка оголосили у міжнародний розшук.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.