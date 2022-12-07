Житель Стрия отримав 7 років тюрми за збут психотропів

Суд визнав винним 38-річного мешканця Стрия у незаконному збуті психотропних речовин. Чоловіку присудили 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Прокурори у суді довели, що засуджений придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку в подальшому збував наркозалежним мешканцям Стрия за попередньо узгодженою ціною.

Під час чергового збуту наркотиків чоловіка й було затримано.

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