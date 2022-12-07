Кулеба розповів, звідки відправляють погрози українським дипломатам

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що українським дипломатам продовжують надходити погрози, загалом зафіксовано вже 31 випадок у 15 країнах. Адреса відправника всюди однакова: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, вже тиждень як українські посольства і консульства функціонують в режимі посилених заходів безпеки, кордонів поліції, приїздів кінологів, піротехніків та криміналістів.

За останні дві доби підозрілі пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську. Загалом вже маємо 31 випадок в 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2).

Дмитро Кулеба повідомив, що на всіх конвертах зазначається одна й та ж сама адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen.

«Зазвичай, відправлення відбувалося із поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження. Зловмисники також вживали заходів, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК. Це, зокрема, вказує на професійний рівень втілення цієї акції», – зауважив глава МЗС.

Кулеба запевнив, що є на постійному зв’язку із колегами-міністрами закордонних справ, українські посольства взаємодіють із іноземною стороною в контексті розслідування всіх випадків погроз.

«Кампанія терору проти українських дипломатів, яка нині відбувається, безпрецедентна за своїми масштабами не лише в контексті України, але і на світовому рівні. Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася таким масованим атакам за такий короткий проміжок часу. Але як би не намагалися вороги залякати українську дипломатію, нічого в них не вийде. І надалі працюємо на перемогу», – додав міністр.