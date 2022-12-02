Кулеба розповів про листи з погрозами

Посольство України в Іспанії та ще три українські дипломатичні представництва отримали листи з погрозами. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, пише Європейська правда.

«Ми отримали вже три листи, не з вибухівкою, але з іншою речовиною. Не буду поки що коментувати, ми скоро вийдемо з офіційною позицією на цю тему. Скажімо так, усередині цих конвертів символічна погроза, передана Україні. Можу лише сказати, що всі конверти в момент їх отримання були просякнуті червоною рідиною», – повідомив Кулеба.

Міністр назвав подію залякуванням України та українських дипломатів.

«Зараз ми аналізуємо, що сталося. Я роблю один простий висновок: якщо вже почали атакувати посольства, бомбами, якимись сатанинськими або вуду-символами, значить бояться нас, намагаються зупинити. Але нас ніщо не зупинить», – наголосив він.

Як відомо цього тижня співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху пакунка в приміщенні дипустанови, який адресували послу. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.

Пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала також іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, що її уряд Іспанії направляє в Україну для допомоги в боротьбі з російськими силами; авіабаза Торрехон-де-Ардос та міністерство оборони Іспанії; а також посольство США в Мадриді.

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