В низку українських посольств надіслали закривавлені пакунки з очима тварин усередині

Україна продовжує отримувати анонімні погрози за кордоном. В низку посольств надійшли закривавлені пакунки, всередині яких були очі тварин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Так, після нещодавнього теракту в Іспанії до посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. Вони були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах, а всередині лежали очі тварин.

В українському МЗС кажуть, що наразі вивчають сенс цього послання.

Крім того, вандали пошкодили вхід до помешкання українського посла в Ватикані, посольство в Казахстані «мінували». На щастя, небезпека не справдилась.

Водночас посольство в США отримало лист із ксерокопією критичної статті про Україну. Як і більшість інших конвертів, він синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни.

«Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України», – так прокоментував ці випадки міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В МЗС додають, що Україна взаємодіє на місцях із правоохоронцями задля розслідування всіх погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності. Разом із тим всі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.

Нагадаємо, 30 листопада в українському посольстві в Мадриді вибухнув пристрій, схований у листі. Один працівник отримав поранення.

Невдовзі після цього інші посольства України за кордоном стали отримувати закривавлені листи з погрозами. Все це в МЗС назвали залякуванням і спробою зупинити Україну у її боротьбі з російськими окупантами.

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