В українському посольстві в Мадриді стався вибух

30 листопада у посольстві України в Мадриді пролунав вибух. Постраждав один зі співробітників. Про це у Твіттері повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його інформацією, вибухівка була захована у конверті з листом.

«У посольстві України в Мадриді спрацював вибуховий пристрій, захований у конверті. Один співробітник отримав поранення», – заявив Ніколенко.

Він також повідомив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив посилити охорону всіх українських посольств. Також міністр закликав владу Іспанії терміново розслідувати цей випадок.

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