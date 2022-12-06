На Львівщині оголосили штормове попередження

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що у середу, 7 жовтня, у Львові та області вночі та вранці очікується туман, видимістю 200-500 метрів, та ожеледиця на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними Sinoptik.ua, у середу, 7 грудня, з 5:00 год. у Львові та області почнеться дощ, а згодом почнеться мокрий сніг, який триватиме до вечора.

Уночі температура коливатиметься в межах 1-2 градусів тепла. А вдень повітря прогріється до 2-3 градусів тепла.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, львів’ян закликають повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.

Мерія просить водіїв не порушувати правила дорожнього руху та бути уважними. Також закликаємо дотримуватись безпечної відстані між транспортними засобами, не перевищувати швидкість руху автомобіля та пам’ятати про ввімкнені фари.

Окрім того, нагадуємо пішоходам, що під час ожеледиці, потрібно носити взуття з неслизькою підошвою, ходити повільно та маленькими кроками. Закликаємо переходити дорогу лише у спеціально призначених місцях та з увімкненими ліхтарями, щоб водії змогли вас побачити, оскільки через туман на дорогах погана видимість.