У МЗС України відреагували на падіння ракети в Молдові

Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що падіння ракети в Молдові ще раз доводить, що росіяни є загрозою не лише для України. Про це він написав у Facebook.

Так, Ніколенко закликав партнерів надати Україні сучасні системи ППО для захисну її території, а також дл безпеки сусідніх країн.

«Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які рятуватимуть життя людей, захищатимуть критичну інфраструктуру та унеможливлять подальші ракетні обстріли з боку РФ», – зазначив він.

Нагадаємо, 5 грудня на території Молдови поблизу кордону з Україною впала ракета після чергового масового обстрілу Росії.

Також під час масованої атаки Росії по українській енергетичній інфраструктурі 15 листопада дві ракети влучили по території Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей.