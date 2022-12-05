У Молдові під час масового обстрілу РФ впала ракета

На території Молдови поблизу кордону з Україною впала ракета після чергового масового обстрілу Росії. Про це пише молдовський Newsmaker.

Так, у понеділок, 5 грудня, після масової атаки РФ по Україні патруль прикордонної поліції виявив ракету поблизу міста Бричани.

Наразі район оточений поліцією та прикордонниками. Туди мають прибути спеціалізовані служби.

Окрім того, під час чергового російського удару по Україні у Молдові почалися перебої з електропостачанням. За даними Noi.md, у системі сталися порушення, тому можливі відключення електроенергії.

Також раніше віце-прем’єр країни Андрей Спину зазначив, що державні служби готові відновити електропостачання в обмежені терміни, якщо виникне така потреба.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії по українській енергетичній інфраструктурі 15 листопада дві ракети влучили по території Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей.