У Львові хлопець влаштував стрілянину в готелі

Правоохоронці затримали хлопця, який відкрив вогонь в ресторані одного з львівських готелів. Обійшлося без постраждалих. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, інцидент стався у неділю, 4 грудня, близько 4:00 год. в одному з готелів по вулиці Тершаківців. За даними поліцейських, у ресторані готелю виник конфлікт між двома компаніями.

24-річний мешканець Дніпра почав погрожувати присутнім пістолетом та зробив два постріли. Обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці вилучили у затриманого пістолет «Форт-12Р» та набої до нього, а також розкладний ніж. Все вилучене скеровано на експертне дослідження.

Хлопцю повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років за ґратами.

Наразі триває досудове розслідування. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.