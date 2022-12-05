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Сили ППО збили понад 60 з близько 70 російських ракет

Анастасія Диняк

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Під час чергової масової атаки Росії українські сили ППО збили понад 60 ворожих ракет. Загалом росіяни випустили більше 70 ракет, значну частину завдяки авіації. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Так, за попередньою інформацією РФ випустила по Україні понад 70 ракет. Зокрема, 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 запустили вісім літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.

Окрім того, з російських кораблів у Чорному морі випустили 22 крилаті ракети типу «Калібр». З акваторії атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 з трьома крилами ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.

За даними Повітряних сил, загалом вдалося збити понад 60 російських ракет. До відбиття атаки залучали зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України та інших складових Сил оборони.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час чергового масового удару 5 грудня українські сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих ракет.

Водночас ворожі ракети влучили в об’єкти енергетики у Київській, Вінницькій, Одеській областях, однак Енергетична система країни функціонує та залишається цілісною.

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