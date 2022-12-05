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Українська ППО збила більшість російських ракет, – Зеленський

Анастасія Диняк

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час чергового масового удару українські сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих ракет. Про це йдеться у його відеозверненні.

Так, у понеділок, 5 грудня, Росія вчергове завдала масових обстрілів по всій території України.

«Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО більшість ракет збили, енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Слава Україні!», – зазначив Зеленський.

Зокрема, за даними КМВА, у повітряному просторі Києва українські бійці знищили 9 ракет з 10 зафіксованих.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що над областю вдалося збити до 10 російських ракет. Влучань на Полтавщині не було.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, бійці повітряного командування «Схід» збили 15 ракет противника.

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