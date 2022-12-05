Росіяни пошкодили енергетичні об’єкти у трьох областях

Під час масових обстрілів 5 грудня росіяни пошкодили енергетичні об’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, ворожі ракети влучили в об’єкти енергетики у Київській, Вінницькій, Одеській областях, однак Енергетична система країни функціонує та залишається цілісною.

У кількох областях довелося застосувати екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Наразі на місцях працюють рятувальники, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

«Терористична країна Росія спробувала знову реалізувати свій злочинний план — занурити Україну в темряву та холод. Завдяки героїчним ЗСУ та силам ППО ворогу вкотре не вдалося задумане», – наголосив прем’єр.

Також Шмигаль додав, що черговий масований ракетний удар Росія завдала в річницю підписання Будапештського меморандуму.

«Демонструють світові, який із них “надійний” гарант безпеки. Тож покладаємося на Збройні Сили України та наших рятувальників. Віримо в перемогу та у справедливу відплату для російських терористів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час чергового масового удару 5 грудня українські сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих ракет.