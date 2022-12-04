Синоптики попереджають про шквали вітру на Львівщині

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив про сильні пориви вітру 4 грудня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, за даними синоптиків, до кінця доби 4 грудня у Львові очікуються пориви південно-східного вітру 15–20 м/с. За даними Sinoptic, вдень температура повітря становитиме від 0 до 1 градусів морозу, вночі стовпчик термометра коливатиметься у межах від 1 градусів морозу до 1 градусів тепла.

Водіїв та пішоходів закликають зважати на прогноз погоди й бути обережними.

Зокрема, під час негоди не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 1580.