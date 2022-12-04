Львів попрощається з загиблим на війні багатодітним батьком

У понеділок, 5 грудня, Львів попрощається з Героєм Володимиром Хитруном, який загинув у бою з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян та гостей міста закликають долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів і святкувань.

Чин похорону Героя розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Поховають воїна у Рясному.

Володимир Хитрун (12.12.1975-19.11.2022) Львів’янин.

Навчався у Ліцеї №94 Львівської міської ради. Закінчив Державний навчальний заклад «Ставропігійське вище професійне училище міста Львова» (тоді – Професійно-технічне училище №17).

Протягом 1994-1996 років проходив військову службу на посаді сержанта у місті Сімферополь. У мирний час працював за кордоном у будівельній сфері. Захоплювався автомобілями та зброєю.

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації став на захист Батьківщини. Боровся із загарбниками у лавах 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Корпусу резерву Сухопутних військ Збройних Сил України. Був головним сержантом-командиром міномета.

У Володимира Хитруна залишилися дружина та троє синів.