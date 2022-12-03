На Донеччині збили російський літак

3 грудня Збройні сили України збили на Донеччині російський літак. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook станом на вечір 3 грудня.

В районі населеного пункту Підгородне Донецької області, було збито ворожий літак. Інформація щодо його типу уточнюється. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів та 2 райони зосередження особового складу і ОВТ ворога.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу окупантів.

Генштаб наголошує, що противник продовжує зазнавати втрат. Так, 2 грудня в результаті вогневого ураження району зосередження противника у місті Старобільськ Луганської області, втрати ворога склали близько 30 військовослужбовців пораненими та 14 – загиблими. Протягом 2 грудня, в Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області, окупанти втратили понад 270 осіб пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється.

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили в Україні вже 280 літаків та 263 гелікоптери.

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