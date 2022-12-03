ЗСУ знищили ще 500 окупантів

За добу російська окупаційна армія в Україні позбулася ще майже п‘яти сотень своїх військових, гелікоптера та восьми безпілотників. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 3 грудня становлять:

особового складу ‒ близько 90600 (+510) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2917 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5886 (+3) од,

артилерійських систем – 1906 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 210 (+0) од,

літаків – 280 (+0) од,

гелікоптерів – 263 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Всі дані ще уточнюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.