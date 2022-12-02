Виконував пропагандистські доручення Кіріла: єпископу УПЦ МП оголосили підозру

Колишній очільник Кіровоградської єпархії УПЦ Московського патріархату, виконуючи вказівки РПЦ Кіріла, виправдовував збройну агресію РФ та окупацію Криму, а також розповсюджував серед вірян російську пропаганду. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Йдеться про єпископа УПЦ МП, який раніше очолював Кіровоградську єпархію. Спецслужби зібрали беззаперечні докази його роботи на Росію та підривної діяльності проти України.

«Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кіріла, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні. Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема Криму. Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території РФ», – кажуть у спецслужбі.

Встановлено, що у церквах громади людям роздавали пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора. У цих книгах російські «автори» ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.

Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили значну кількість ворожих друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими «кураторами».

В СБУ наголошують, що результати ініційованої незалежної експертизи довели, що злочинна діяльність московського попа загрожує державній безпеці України.

Єпископу УПЦ МП оголосили підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі деталі та обставини підривної діяльності російського агента.

Нагадаємо, напередодні вручили підозру священнику Києво-Печерської Лаври, який молився за «русскій мір».

12 листопада у Києво-Печерській Лаврі співали пісень із пропагандистськими тезами та вихвалянням руского міра: «Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь».

На цей інцидент, який відразу набув значного резонансу у суспільстві, відреагувала СБУ і запевнила, що не допустить проявів руского міра, які шкодять безпеці та інтересам України.

Згодом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) ККУ.

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