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Мураєв втік з України ще у травні

Андрій Котенський

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Народний депутат України VII і VIII скликань власник заблокованого проросійського телеканалу НАШ Євген Мураєв виїхав з України у травні 2022 року, пише Українська правда.

За словами джерела, Мураєв перетнув український кордон з Угорщиною на Закарпатті у травні.

На той момент вказівок щодо обмеження його виїзду від правоохоронних органів, очевидно, не існувало.

Як відомо, у червні 2022 року Восьмий апеляційний суд Львова заборонив партію «Наші»екснардепа Мураєва, яку Мін’юст вважає проросійською.

У вересні журналісти УП з’ясували, що Мураєв з родиною живе у Відні та іноді буває у Братиславі у справах.

30 листопада співробітники Служби безпеки України провели серію обшуків у Мураєва, його родичів та поплічників.

Стало відомо, що слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження щодо державної зради. Водночас ця справа є фактовою і жодна підозра Мураєву наразі не оголошувалась.

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