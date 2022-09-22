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Батальйон «Відень». Українські елітні біженці обжили столицю Австрії

Андрій Котенський

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Австрійська столиця Відень – це не перше, але й не друге улюблене місце для українських VIP-біженців. На одних і тих самих вулицях, у ресторанах і готелях тут можна зустріти і народних депутатів, і суддів, і бізнесменів.

Високий рівень життя і оптимальна відстань від українських кордонів зробили Відень головним європейським притулком для тих, у кого є гроші і немає бажання жити в Україні, допоки триває війна. І таких українців насправді виявилося дуже багато. Про це свідчить нове розслідування Української правди.

Після першого матеріалу про «Батальйон Монако» Державне бюро розслідувань розпочало перевірку стосовно обставин перетину кордону всіх героїв розслідування.

Оскільки в матеріалі про Монако не всі персонажі потрапили на відео, при підготовці нового розслідування про «ТерОборону Відня», журналісти опублікували всіх, кого вдалося зафіксувати протягом кількаденного відрядження до столиці Австрії.

Можливо, це допоможе полегшити роботу правоохоронців на цьому стратегічному напрямку.

Судячи з кількості українських «знаменитостей» та їх стилю життя за кордоном, тут у них є  неабияке забезпечення з України і на диво розгалужена система штабів по всіх найдорожчих закладах Відня.

Серед постояльців Відня пзафіксовано десятки розкішних автомобілів із українськими номерами. Серед них було помічені:

  • Ексголова КСУ Олександр Тупицький.
  • Нардеп «Слуг народу» Андрій Холодов, який є кумом Віктора Медведчука.
  • Дружина одіозного нардепа Євгена Мураєва
  • Син Віктора Коржа – колишньго депутата «Партії регіонів» , міністра сім’ї, молоді та спорту в уряді Януковича і радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
  • Соратники і рідні дніпровського бізнесмена Олександра Петровського.

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