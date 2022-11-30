СБУ провела обшук у Мураєва

Співробітники Служби безпеки України провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії «Наші» Євгена Мураєва. Про це йдеться у Facebook СБУ.

У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

Заходи відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників. Усе це – в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

За даними спецслужби, наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном. Попри це співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їхні висновки свідчать про наявність у цого діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зарада). А саме – в контексті нанесення шкоди інформаційній безпеці України.

Також, за матеріалами слідчих СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу «НАШ» неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції.

Наразі усі вилучені матеріали передано на експертизи. За їхніми результатами будуть вживатися подальші процесуальні дії.