ЗМІ показали фортифікаційні споруди окупантів у районі Бахмута

В районі села Володимирівка, що поблизу Бахмута, російські окупанти збудували фортифікаційні огородження. Відповідні фото Радіо Свобода передали бійці ЗСУ.

Село Володимирівка зараз є в окупації, воно розташоване на околиці Донеччини, через один населений пункт розпочинається вже Луганщина. Відстань до Бахмута – близько 10 км, до Соледара – менше 5 км.

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Ось які фортифікаційні споруди у Володимирівці звели російські війська:

Нагадаємо, саме на Донеччині тривають найзапекліші бої на всьому фронті, ЗСУ мужньо тримають оборону. З кінця листопада рашисти дещо знизили тут свою штурмову активність, однак цей напрям досі є найгарячішим.

Лише за останню добу ЗСУ відбили 9 ворожих атак на Донеччині, ще три – на Луганщині.

Разом із тим Генштаб повідомив, що російські окупаційні війська продовжують наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а на Сватівському і Лиманському – будуть лінію оборони, аби не допустили прориву ЗСУ.

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