У Львові погодили бюджет на 2023 рік

Виконавчий комітет Львівської міськради затвердив бюджет Львівської громади на 2023 рік. Відповідне рішення прийняли у четвер, 1 грудня, повідомляє Львівський портал.

Доходи Львівської міської територіальної громади у 2023 році становитимуть понад 13,64 млрд грн, що на 600 млн грн більше ніж торік. Левову частку дохідної частини бюджету традиційно становлять податки, зокрема ПДФО.

На продажі комунальної нерухомості Львів попередньо планує заробити 30 млн грн, землі – 110 млн грн. Від оренди міської нерухомості до бюджету-2023 мають надійти майже 544 млн грн, землі – понад 630 млн грн.

Бюджет-2023 знову буде дефіцитним – видатки будуть на 62 млн грн більшими від доходів (13,7 млрд грн).

Через війну в Україні бюджет розвитку Львова скоротили до 140 млн грн, хоча у мирний час він коливався у межах 2-3 млрд грн (у 2021 бюджет розвитку сягав аж 3,79 млрд грн). Відтак нових масштабних ремонтів у місті не планують, а будуть доробляти уже розпочаті. Також попередньо відомо, що у 2023 році не буде Громадського бюджету.

У резервний фонд заклали 80 млн грн.

Розподіл видатків бюджету-2023 за сферами:

освіта – 4,82 млрд грн;

ЖКГ – майже 1,4 млрд грн;

територіальна оборона – 500 млн грн;

культура – 450,9 млн грн;

соцзахист – 378,1 млн грн;

охорона здоров’я – 328,1 млн грн;

спорт – 153,2.

Утримання адміністрації міського голови у 2023-му обійдеться у 30,4 млн грн, виконавчого комітету – 582,9 млн грн, секретаріату Львівської міськради – 23,7 млн грн. Також понад 29 млн грн передбачили на департамент агломерації.

515 млн грн отримають перевізники як компенсацію за пільговий проїзд: понад 207,5 млн грн перерахують маршрутникам, 307,4 млн грн – «Львівелектротрансу».

На вивіз львівського сміття, утримання інфраструктури та управління відходами заклали 107 млн грн.

Районні адміністрації Львова наступного року загалом отримають майже 1 млрд грн. Найбільше, 194,3 млн грн, перепаде Шевченківській РА, 179 млн грн – Залізничній РА, 165,7 млн грн – Личаківській РА, 162,4 млн грн – Сихівській РА. Франківська РА отримає 158,5 млн грн, а Галицькій РА дістанеться 138,4 млн грн.

Зауважимо, що це ще не є остаточний бюджет Львівської громади-2023. Зараз проєкт бюджету ще обговорюють профільні депутатські комісії, а 6 грудня документ ще має ухвалити сесія Львівської міськради.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.