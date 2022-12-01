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Під колеса авто у Львові потрапили троє пішоходів

Наталя Дуляба

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Внаслідок наїзду авто 30 листопада у Львові госпіталізували трьох пішоходів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Всі три ДТП стались у середу ввечері, 30 листопада, коли на вулиці може бути обмежене освітлення.

Перша аварія виникла о 18:00 год. на просп. Чорновола. Тут автомобіль BMW 420I збив 21-річну львів’янку.

Потім о 18:20 год. на вул. Любінській під колеса Volkswagen Passat потрапила 89-річна мешканка Львова. Також о 20:25 год. на вул. Богдана Хмельницького водій Volkswagen Jetta наїхав на 40-річного львів’янина.

Усіх трьох пішоходів із травмами госпіталізували.

Правоохоронці наголошують: у темну пору доби, коли на вулиці є обмаль освітлення, обов’язково використовуйте світловідбивні елементи! Неухильно дотримуйтеся Правил дорожнього руху і переходьте дорогу лише у спеціально відведених місцях!

За фактами автопригод відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із трирічним позбавленням водійських прав.

Наразі триває слідство, поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.

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Фото: поліція

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