ОСТАННІ НОВИНИ

Росіяни вбили підлітка на Сумщині

Наталя Дуляба

|

Внаслідок російського обстрілу прикордонного містечка Білопілля на Сумщині загинув 15-річний хлопець. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, російські війська обстрілювали з території РФ Сумщину. Під вогонь ворожої артилерії потрапило місто Білопілля, що менш ніж за 10 км від кордону з Росією.

Обстріл рашистів тривав близько годину, під час нього загинув 15-річний хлопець, який їхав вулицею на велосипеді.

Окупанти також поцілили у місцеву лікарню. Вибито майже всі вікна на чотирьох поверхах. Зруйновано операційний блок та кабінети. Пошкоджень зазнала й адміністративна будівля та багатоповерхівка, що розташована поруч.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) ККУ.

Наразі на місцях працюють правоохоронці, вони фіксують наслідки обстрілу та вилучають докази.

Нагадаємо, за останніми офіційними даними, через повномасштабну війну РФ загинули 8311 українців, ще понад 11 000 дістали поранення. Серед загиблих є 440 дітей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Офіс генпрокурора

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал