Росіяни вбили підлітка на Сумщині

Внаслідок російського обстрілу прикордонного містечка Білопілля на Сумщині загинув 15-річний хлопець. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, російські війська обстрілювали з території РФ Сумщину. Під вогонь ворожої артилерії потрапило місто Білопілля, що менш ніж за 10 км від кордону з Росією.

Обстріл рашистів тривав близько годину, під час нього загинув 15-річний хлопець, який їхав вулицею на велосипеді.

Окупанти також поцілили у місцеву лікарню. Вибито майже всі вікна на чотирьох поверхах. Зруйновано операційний блок та кабінети. Пошкоджень зазнала й адміністративна будівля та багатоповерхівка, що розташована поруч.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) ККУ.

Наразі на місцях працюють правоохоронці, вони фіксують наслідки обстрілу та вилучають докази.

Нагадаємо, за останніми офіційними даними, через повномасштабну війну РФ загинули 8311 українців, ще понад 11 000 дістали поранення. Серед загиблих є 440 дітей.

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Фото: Офіс генпрокурора