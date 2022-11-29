Видавництво Старого Лева перевидає книгу Володимира Вакуленка, вбитого в Ізюмі

Видавництво Старого Лева повідомило, що перевидає збірку дитячих віршів «Татусева книга» письменника Володимира Вакуленка, якого росіяни вбили на Харківщині. Увесь прибуток від майбутнього видання буде передано родині Володимира Вакуленка, його батькам та сину Віталіку.

У видавництві переконані, що важливо, аби творчий спадок Володимира жив, тож «Старий Лев» перевидає збірку дитячих віршів Володимира Вакуленка «Татусева книга», вперше видану у 2014 та проілюстровану Наталкою Гайдою.

«До останнього моменту я трималася за нитку надії, що Володя живий. – говорить Мар’яна Савка, письменниця й головна редакторка видавництва. – Ми давно хотіли перевидати його «Татусеву книгу», але сподівалися, що Володя живий і сам підпише договір на перевидання. Сьогодні я розмовляла по телефону з його мамою, Оленою Григорівною і ми домовилися, що книжка якомога швидше піде до друку. Ми хочемо хоч у такий спосіб підтримати родину Вакуленків і перш за все Віталіка, в якого не залишилося тата, який любив його понад усе, але залишаться татові вірші, присвячені йому».

Як відомо, письменника, перекладача й громадського діяча Володимира Вакуленка вбили рашисти. Його тіло було знайдено та ідентифіковано в одній з могил на місці масового поховання в Ізюмському лісі. Поліція також розповіла, як росіяни вбили письменника.

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