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Росіяни викрали і вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка

Ольга Денисяка

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Журналісти отримали фотодокази і результати ДНК-експертизи, які свідчать, що дитячого письменника Володимира Вакуленка вбили на Харківщині під час окупації. Про це повідомляє Суспільне.

Володимир Вакуленко – дитячий письменник, поет і лауреат численних літературних премій.

Володимир зник в селі Капитолівка, що поблизу Ізюма, у березні 2022. Батьки письменника понад пів року шукали свого єдиного сина. Згодом стало відомо, що російські окупанти викрали його. Мама Володимира Олена дізналася, де живуть викрадачі й ходила до росіян з проханням відпустити сина. Згодом до неї надходила інформація, що Володимира нібито вивезли з України.

Після того, як українські війська звільнили окупований Ізюм, в місті виявили місце масового поховання. Станом на початок вересня, там знайшли понад чотири сотні тіл. Поховання проводила місцева ритуальна служба, вона ж вела журнал із даними про небіжчиків. Як з’ясували журналісти, у цьому журналі, під номером 319 були вказані дані письменника.

Спершу правоохоронці заперечили інформацію про те, що в цій могилі був похований Володимир Вакуленко. 20 жовтня в ефірі національного телемарафону речник прокуратури Харківщини зробив заяву про те, що під номером 319 вони виявили тіло невідомої жінки.

Однак розслідувачі знайшли фото тіла під номером 319, зроблене перед похованням. На ньому – прострелені документи Володимира Вакуленка. Також – татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Дані про загибель письменника підтвердила також ДНК-експертиза.

У Вакуленка лишився неповнолітній син. Дитина має інвалідність і потребує допомоги. Чоловік майже ніколи не розлучався із сином. 

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