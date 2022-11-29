Поліція розповіла, як росіяни вбили письменника Володимира Вакуленка

Дитячого письменника Володимира Вакуленка із Харківщини російські окупанти розстріляли із пістолета Макарова. У його тілі виявили дві кулі. Про це повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

«Росіяни під час окупації розстріляли письменника Володимира Вакуленка. Вже завершена перевірка ДНК та підтверджено: загиблий №319 на Ізюмському кладовищі – це Володимир Вакуленко. В тілі знайдено дві кулі від пістолету Макарова», – написав поліцейський.

Так, батько Володимира Вакуленка розповів, що до їхнього дому 23 березня приїхали п’ятеро осіб, ймовірно, «лнрівці» та провели обшук. Бойовики забрали письменника та його сина, після жорстокого допиту з побиттям їх відпустили. Втім наступного дня, до їхнього помешкання прибули двоє невстановлених осіб в автомобілі з позначкою «Z» та силоміць вивезли Вакуленка. Відтоді живим його ніхто не бачив.

Від свідків, які хоронили українців на Ізюмському масовому кладовищі відомо, що 12 травня військовослужбовці РФ наказали захоронити тіло чоловіка, яке знаходилось неподалік села Капітолівка Ізюмського району. Так просто серед вулиці тіло пролежало більше місяця. На цьому свідки бачили отвори від куль та прострелені документи українського письменника.

ДНК-експертиза довела, що вбитим є Володимир Вакуленко – дитячий письменник, поет і лауреат численних літературних премій.

Ще з квітня відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі письменника під час окупації Ізюмського району (ч.1 ст.146-1 ККУ).

У Володимира Вакуленка залишився неповнолітній син, він має інвалідність і потребує допомоги.

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