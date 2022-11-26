Народний супутниквже виявив понад 2600 одиниць техніки рашистів

Куплений українцями супутник ICEYE уже виявив близько 2600 одиниць військової техніки, повідомляє Головне управління Розвідки України.

За даними розвідників, завдяки народному супутнику, вже дослідили 150 районів розташування ворога, як на території окупованої Україні так і на території держави-агресора.

«ГУР МО провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування ворога, як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території окупанта та його союзників. Це стало можливим завдяки співпраці з БФ Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників», – йдеться у повідомленні.

Загалом, завдяки проекту, в якому взяла участь велика кількість патріотів України, виявлено та підтверджено близько 2600 одиниць військової техніки.

«Вдалося виявити танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК «Іскандер», ЗРК «С-300», ЗРГК «Панцир-С1», ворожі РЛС, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога», – повідомили в ГУР.

Отримані за допомогою супутника дані дозволяють ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі.

Нагадаємо, супутник і доступ до бази даних знімків компанії ICEYE Благодійний фонд Сергія Притули купив за кошти, що вся Україна збирала на турецькі «Байрактари», але які компанія віддала ЗСУ безкоштовно.

Про купівлю супутника для української армії стало відомо у другій половині серпня. Фонд Сергія Притули радився з Міністерством оборони України, яке й запропонувало саме так витратити зібрані кошти.

Як відомо, куплений українцями супутник окупився за два дні.

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