Компанія Baykar подарує Україні «Байрактари», на які українці збирали гроші

Виробник безпілотників «Байрактар» заявив, що безкоштовно передасть Україні безпілотники, на які українці раніше назбирали 600 млн грн. Про це йдеться в Твіттері компанії.

Компанія Baykar знає, що українці всього за сім днів успішно зібрали суму для придбання кількох БПЛА для захисту своєї Батьківщини. Виробник заявив, що зворушений такою солідарністю і передать бедпілотники безкоштовно, а зібрані кошти просить використати на допомогу в боротьбі народу України.

«Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти – малі й великі – для досягнення цієї мети протягом кількох днів. Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося, нездоланних викликів», – йдеться в повідомлені.

Раніше Львівський портал повідомляв, що волонтер Сергій Притула розпочав збір коштів на закупівлю безпілотників «Байрактар» для Повітряних сил ЗСУ. За сім днів україні зібрали 600 млн грн на закупівлю чотирьох «Байрактарів», хоча планували зібрати на три безпілотники.

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