ОСТАННІ НОВИНИ

Компанія Baykar подарує Україні «Байрактари», на які українці збирали гроші

Ольга Денисяка

|

Виробник безпілотників «Байрактар» заявив, що безкоштовно передасть Україні безпілотники, на які українці раніше назбирали 600 млн грн. Про це йдеться в Твіттері компанії.

Компанія Baykar знає, що українці всього за сім днів успішно зібрали суму для придбання кількох БПЛА для захисту своєї Батьківщини. Виробник заявив, що зворушений такою солідарністю і передать бедпілотники безкоштовно, а зібрані кошти просить використати на допомогу в боротьбі народу України.

«Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти – малі й великі – для досягнення цієї мети протягом кількох днів. Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося, нездоланних викликів», – йдеться в повідомлені.

Раніше Львівський портал повідомляв, що волонтер Сергій Притула розпочав збір коштів на закупівлю безпілотників «Байрактар» для Повітряних сил ЗСУ. За сім днів україні зібрали 600 млн грн на закупівлю чотирьох «Байрактарів», хоча планували зібрати на три безпілотники.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні
Анастасія ПИЖ
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні

Кожного року 22 червня світ відзначає День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Раніше це стосувалося Другої світо...

Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

всі статті
Львівський портал