Куплений українцями супутник окупився за два дні, – Резніков

Куплений супутник ICEYE суттєво посилив космічну розвідку України. Завдяки отриманим даним лише за перші два дні ЗСУ знищили сховану російську техніку на більшу суму, ніж коштує сам супутник. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook.

«Всі очікування Міноборони повністю справдилися. Зі зрозумілих причин не можу розкрити усіх подробиць, але тільки уявіть: за перші два дні роботи супутника ICEYE було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Її виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників. Натомість координати «схованого» були оперативно передані для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі Хрещенівки та Українки на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині. Фактично тільки за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт зі супутниками. Але головне – це допомагає зберегти життя наших воїнів, які безцінні», – наголосив міністр оборони.





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Він пояснив, що придбаний супутник ICEYE повністю працює на потреби оборони України, ще майже два десятки військові залучають, коли є така необхідність. Дані зі супутників оперативно отримують Сили оборони, насамперед – бойові бригади ЗСУ. Знімки розшифровують та опрацьовують фахівці української воєнної розвідки, які пройшли відповідне навчання.

Зараз завдяки супутнику здійснюють систематичний моніторинг основних районів ведення бойових дій на півдні та сході України.

«Це є реальний внесок у зміцнення оборони України завдяки технологічній перевазі. У російських військ таких можливостей немає. Я вже неодноразово зазначав, що ми зможемо здолати Росію тільки завдяки якості нашої оборони. Саме тому вважаю цей проєкт своєрідним стартапом, що відкриє двері для інших амбіційних ініціатив і рішень», – підкреслив Олексій Резніков і подякував волонтерам та всім українцям за таку підтримку Збройних Сил України.

Зазначимо, що супутник ICEYE працює за технологією SAR, що дозволяє вести розвідку й отримувати якісні зображення у будь-яку пору року, погоду та час доби. А це принципово збільшує здатність ЗСУ виявляти та наносити ураження російським окупантам.

Зі свого боку волонтер Сергій Притула теж відреагував на звернення міністра оборони щодо роботи супутника ICEYE, закликавши українців не зупинятись й надалі підтримувати свою армію.

«”Народний супутник” окупився за два дні! Ваші 5, 20 чи 100 гривень чудово палять «хрю-гав». Українці, не забувайте, ви – космос!», – написав він у Facebook.

Нагадаємо, супутник і доступ до бази даних знімків компанії ICEYE Благодійний фонд Сергія Притули купив за кошти, що вся Україна збирала на турецькі «Байрактари», але які компанія віддала ЗСУ безкоштовно.

Про купівлю супутника для української армії стало відомо у другій половині серпня. Фонд Сергія Притули радився з Міністерством оборони України, яке й запропонувало саме так витратити зібрані кошти.

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