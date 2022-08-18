«Бавовни» буде багато: за гроші українців для ЗСУ купили супутник

За кошти, що вся Україна збирала на турецькі «Байрактари», але які компанія віддала ЗСУ безкоштовно, Благодійний фонд Сергія Притули купив доступ до бази даних супутникових знімків компанії ICEYE. Про це повідомив волонтер на своїй сторінці у Facebook.

«Ми купили супутник, який дає доступ до бази даних супутникових знімків сузір’я супутників компанії ICEYE. Доступ ми викупили більш ніж на рік уперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. «Бавовни» буде багато», – сказав Сергій Притула.

Він додав, що рішення про купівлю супутника-шпигуна для українського війська приймали разом із Міністерством оборони України. Його використовуватиме не лише оборонне відомство, а й Головне управління розвідки.

«Я не знаю таких випадків у історії, коли всі, від старого до малого, скинулись грошима і купили для своєї держави супутник. Українці, ви – сила! І наша єдність дає нам надію на перемогу, бо ми є непереможні, коли об’єднані», – підкреслив Притула.

Зазначимо, що ICEYE володіє найбільш розвиненою технологією радарної супутникової зйомки. Згідно з угодою, компанія надає доступ до свого сузір’я SAR супутників, щоб ЗСУ могли отримувати супутникові зображення критичних ділянок із високою частотою оновлення. Таким чином Україна зможе значно поліпшити свою розвідку та суттєво допомогти армії.

Як відомо, ICEYE володіє найбільшим у світі сузір’ям SAR супутників. На відміну від традиційних супутників для спостереження Землі, невеликі супутники для радарної зйомки від ICEYE можуть формувати високоточні зображення ділянок планети при денному світлі, уночі та навіть крізь хмари.

Ось як виглядає кримський міст зі супутника ICEYE:

Натисніть на зображення для збільшення. Фото – Фонд Сергія Притули

Нагадаємо, 22 червня фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на купівлю трьох безпілотників «Байрактар» для ЗСУ. 600 млн грн українці зібрали всього лише за три дні.

За ці кошти можна було придбати чотири безпілотники, втім турецька компанія Baykar, вражена неабиякою згуртованістю українців, вирішила дати безкоштовно три безпілотники.

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