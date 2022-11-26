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Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом, – Зеленський

Андрій Котенський

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Президент України Володимир Зеленський нагадав українцям про роковини голодомору-геноциду українського народу 1932-33 років, який влаштували у Кремлі.

Зеленський переконаний, що Кремль не зламав українців у 1932-33 роках, і не зможе цього зробити сьогодні.

«Українці пройшли через дуже страшні речі. І попри все зберегли здатність не підкорюватися та свою волелюбність. Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом.

Нас не зламати. Наш вогонь не згасне.

Ми знову переможемо смерть», – повідомив Володимир Зеленський.

Як відомо, 26 листопада 2022 року відзначають – День пам’яті жертв голодоморів.

Як відомо, за даними соцопитування, 93% українців вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Російські окупанти вранці 19 жовтня 2022 року демонтували меморіал жертвам голодомору, встановлений у 2004 році в центрі Маріуполя.

У той же час у світі все більше країн визнає голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. 24 листопада 2022 року Ірландія визнала геноцидом Голодомор, якого зазнав український народ внаслідок радянської окупації у 1932 – 1933 роках.

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