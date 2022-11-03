Із полону повернулись 107 українських військових, більшість – захисники «Азовсталі»

У четвер, 3 листопада, Україна повернула додому ще 107 своїх військових, що потрапили в російський полон. 74 із них захищали «Азовсталь». Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

Серед 107 воїнів, яких визволили з російського полону, є бійці ЗСУ, Військово-морських Сил, Нацгвардії, Тероборони, прикордонники, поліцейські.

74 військових захищали «Азовсталь». Деякі з них добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто.

«Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із «Азовсталі», хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії», – написав Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак наголосив, що держава зробить все необхідне, аби допомогти кожному військовому, який пройшов російський полон.

Нагадаємо, 29 жовтня Україна звільнила з російського полону ще 52 своїх захисників. Їх окупанти схопили у Чорнобильській зоні, на «Азовсталі» та в Маріуполі, на Харківщині, Донеччині, у Бучі на Київщині, на острові Зміїний.

До цих останніх двох обмінів Україна повернула додому 978 своїх громадян. Серед них 99 осіб – це цивільні, решта – військовослужбовці. Тепер ж тепер кількість визволених із російського полону становить 1137 осіб.

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