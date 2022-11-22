У кількох містах Криму пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Криму – Балаклаві, Севастополі та Євпаторії пролунали вибухи. Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив про «атаку українських безпілотників» та роботу сил ППО у місті. Інформації про вибухи на півострові підтверджують місцеві Telegram-канали, повідомляє Слово і Діло.

За попередньою інформацією, сьогодні увечері в районі Балаклави було чути вибухи. Також у районі Монастиря на Фіоленті пролунало два «хлопка». І ще був запуск ракет російської ППО в районі Євпаторії.

Окупаційна влада Севастополя заявила про атаку безпілотників і нібито, що «два БПЛА вже збито».

Пізніше стало відомо, що рух морського транспорту у Севастополі тимчасово призупинено.

Нагадаємо, що 8 жовтня стався вибух на так званому Кримському мосту . За даними анонімних джерел, це була спецоперація Служби безпеки України, однак у відомстві свою причетність не коментували.

Львівський портал раніше повідомляв про усі наслідки вибуху. Згодом у мережі також з’явилися супутникові знімки пошкодженого Керченського мосту.

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