Як вибухнув кримський міст

У мережу почали викладати відео із місця вибуху кримського мосту, що незаконно сполучав український півострів із Росією.

За попередніми даними, на мосту вибухнула вантажівка, яка виїхала з Краснодара. Внаслідок вибуху було знищено два прольоти дорожнього покриття автомобільного моста.

Окрім того постраждала залізнична гілка мосту, де зайнялися цистерн з пальним.

Як відомо, кримський міст складається з двох розташованих поруч мостів – залізничного й автомобільного, які сполучають Керченський і Таманський півострови через острів Тузлу й Тузлинську косу.

Він є важливою частиною транспортних комунікацій між Росією та анексованим Кримом.

Тепер рух мостом заблоковано і аби покинути півострів необхідно використовувати пором, або ж рухатися у бік материкової України.

За попередніми даними, за підривом стоїть служба безпеки України.

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