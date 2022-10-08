Спалахнув кримський міст

В окупованому росією Криму спалахнув так званий кримський міст.
Судячи із опублікованих фото у місцевих телеграм каналах на залізничній гілці мосту сталася потужна пожежа.
Окрім того зупинено рух транспорту, бо також зафіксовано й руйнування дороги мосту.
Наразі офіційної інформації від української сторони немає.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст є законною військовою ціллю і має бути знищений.
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Андрій Котенський