Спалахнув кримський міст

В окупованому росією Криму спалахнув так званий кримський міст.

Судячи із опублікованих фото у місцевих телеграм каналах на залізничній гілці мосту сталася потужна пожежа.

Окрім того зупинено рух транспорту, бо також зафіксовано й руйнування дороги мосту.

Наразі офіційної інформації від української сторони немає.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст є законною військовою ціллю і має бути знищений.

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