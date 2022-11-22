У 2022 році на Львівщині побільшало людей, офіційний дохід перевищує 1 млн грн. За повні десять місяців такий заробіток задекларували 364 особи. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Так, станом на 1 листопада 364 мешканці Львівської області офіційно підтвердили, що заробили більше 1 млн грн кожен.

Якщо порівнювати з 2021 роком, то на Львівщині побільшало мільйонерів, адже торік таких зафіксували 343 особи. Тобто упродовж року мільйонні статки заробила ще 21 людина.

В ДПС не уточняють, скільки загалом коштів задекларували мільйонери 2022 року на Львівщині, однак додають, що вони сплатили 98,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 19,6 млн грн військового збору.

Нагадаємо, у 2019 році на Львівщині 261 людина задекларувала більше 1 млн грн доходу. Усі разом вони заробили майже 2 млрд грн.

Найпоширенішим джерелом доходу львівських мільйонерів 2020 року були зарплата, продаж майна, спадщина і дарування, інвестиційний прибуток, іноземні доходи та оренда нерухомості.

У розрізі регіонів України, то станом на 2020 рік найбільше мільйонерів було у Києві (3375 особи), Дніпропетровській (684 особи), Харківській (595 осіб) та Київській (540 осіб) областях.

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