ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні побільшало мільйонерів

Андрій Котенський

|

Майже 8,5 тисяч українців задекларували доходи на понад 1 млн гривень, що на 6% більше аніж минулого року.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державної податкової служби України.

За попередніми підсумками деклараційної кампанії доходи у сумі понад 1 млн грн задекларувала 8451 особа. Порівняно з минулим роком їх кількість зросла на 6%. Понад 1 млрд грн доходів задекларував мешканець м. Києва.

Традиційно найбільша кількість мільйонерів обліковується в м. Києві (3375 особи), Дніпропетровській (684 особи), Харківській (595 осіб) та Київській (540 осіб) областях.

Реклама партнерів

Загалом мільйонерами задекларовано дохід у сумі 70,4 млрд грн. З цієї суми було сплачено податків на майже 1,8 млрд грн.

12 мільйонерів сплатили до бюджету понад 20,0 млн грн кожен. Половина цих товстосумів обліковуються в Києві, по дві особи – в Одеській та Київській областях та по одній особі – в Харківській та Львівській областях.

Загалом у 2021 році доходи задекларували майже 472 тис. громадян, що на рівні минулого року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

Мільйонер із ЛКП
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонер із ЛКП

До мільйонних статків за рік у Ратуші доробляються не лише заступники міського голови Львова, а й, як виявилось, директо...

«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися
Таня ОНИСИМЧУК
«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися

За 25 кілометрів від Львова розташоване місто Жовква, яке ще називають «королівським містом». Одне з перших, за кількіст...

Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує
Діана ЧОРНА
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує

Вже у неділю, 2 травня, українці святкуватимуть Великодень. Традиційно, напередодні свята Воскресіння господнього кожна ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...