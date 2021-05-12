В Україні побільшало мільйонерів

Майже 8,5 тисяч українців задекларували доходи на понад 1 млн гривень, що на 6% більше аніж минулого року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державної податкової служби України.

За попередніми підсумками деклараційної кампанії доходи у сумі понад 1 млн грн задекларувала 8451 особа. Порівняно з минулим роком їх кількість зросла на 6%. Понад 1 млрд грн доходів задекларував мешканець м. Києва.

Традиційно найбільша кількість мільйонерів обліковується в м. Києві (3375 особи), Дніпропетровській (684 особи), Харківській (595 осіб) та Київській (540 осіб) областях.

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Загалом мільйонерами задекларовано дохід у сумі 70,4 млрд грн. З цієї суми було сплачено податків на майже 1,8 млрд грн.

12 мільйонерів сплатили до бюджету понад 20,0 млн грн кожен. Половина цих товстосумів обліковуються в Києві, по дві особи – в Одеській та Київській областях та по одній особі – в Харківській та Львівській областях.

Загалом у 2021 році доходи задекларували майже 472 тис. громадян, що на рівні минулого року.

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